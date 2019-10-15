Житель Рязанской области угнал ассенизаторский автомобиль, чтобы доехать до любимой женщины

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» в рамках оперативного плана «Перехват» остановили на границе Пронского района 43-летнего мужчину, который на угнанном спецавтомобиле пытался доехать до возлюбленной.



В полицию обратился руководитель расположенного в селе Успенское Скопинского района предприятия, которое оказывает жилищно-коммунальные услуги, и сообщил, что с парковки пропала спецмашина, используемая для ассенизаторских работ.



Дежурный офицер полиции, уточнив обстоятельства происшествия, объявил оперативный план «Перехват». На розыск спецавтомобиля были ориентированы все экипажи ДПС ГИБДД района. Полицейские перекрыли все основные окрестные дорожные направления.



Вскоре вблизи границы Пронского района экипаж ДПС, которым непосредственно руководил начальник подразделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Скопинский», заметил и остановил ассенизаторский автомобиль. За рулем спецмашины оказался 43-летний житель села Успенское. Мужчин был нетрезв. Злоумышленника задержали и препроводили в отдел полиции.



Ранее этот мужчина уже дважды был судим за неправомерное завладение транспортным средством. Причем, каждый раз он угонял именно этот ассенизаторский автомобиль. Полицейские задерживали его через считанные минуты после сообщения об угоне на выезде из села или чуть дальше.



По предварительной информации, у этого мужчины в Пронском районе проживает возлюбленная, с которой он периодическим встречается. Когда же житель Скопинского района употребляет спиртное, тяга к свиданию с любимой становится для него непреодолимой, и он готов любыми путями немедленно отправиться к ней в соседний район. Для этого ранее злоумышленник уже дважды угонял ассенизаторский спецавтомобиль. Мужчина работал разнорабочим на предприятии, расположенном рядом с местом, где обычно парковали эту машину, знал, как завести именно этот автомобиль и пользовался удобным случаем. И в этот раз, употребив алкогольные напитки, злоумышленник заметил яркую окраску знакомого спецавтомобиля и решил воспользовался им для очередной поездки к возлюбленной.



В каждом предыдущем случае угона, зафиксировав обстоятельства преступлений, полицейские направляли материалы в суд, который избирал для мужчины наказание, не связанное с лишением свободы.



В этот раз сотрудники полиции вновь будут ходатайствовать о наказании обвиняемого в виде локализации его от общества, ведь злоумышленник уже третий раз оказывается за рулем грузового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, а это смертельно опасно для окружающих.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

