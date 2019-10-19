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Опубликованы фотографии с места ДТП с фурой в Спасском районе

Сайт издательства «Пресса» опубликовал фотографии с места аварии в Спасском районе, в результате которой опрокинулась фура Scania.

Напомним, ДТП случилось утром в субботу, 19 октября, на 241-м километре трассы М-5. У фуры во время движения взорвалось колесо, в результате чего водитель потерял управление и автомобиль опрокинулся. Авария произошла у деревни Каменка.

Из-за аварии движение по федеральной трассе было частично перекрыто. Также сообщается, что на дорогу вылилось топливо из повреждённого бака. Водителя с полученными травмами доставили в ОКБ в Рязань. 

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