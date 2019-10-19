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Под Рязанью фура опрокинулась в кювет, есть пострадавший

В субботу, 19 октября, в Спасском районе произошло серьёзное ДТП, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщили в УГИБДД по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла на 241-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Спасском районе. 54-летний водитель из Тольятти потерял управление фурой Scania с полуприцепом после того, как у автомобиля взорвалось колесо. В результате грузовик опрокинулся в кювет.

Водитель фуры получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. 

Видео: Дмитрий Артюх

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