Под Рязанью фура опрокинулась в кювет, есть пострадавший

В субботу, 19 октября, в Спасском районе произошло серьёзное ДТП, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщили в УГИБДД по Рязанской области.



По данным Госавтоинспекции, авария произошла на 241-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Спасском районе. 54-летний водитель из Тольятти потерял управление фурой Scania с полуприцепом после того, как у автомобиля взорвалось колесо. В результате грузовик опрокинулся в кювет.



Водитель фуры получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.



Видео: Дмитрий Артюх

