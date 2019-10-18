На главную Рязань В Скопинском районе состоялась акция «Спорт против наркотиков»
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В Скопинском районе состоялась акция «Спорт против наркотиков»

Сегодня в рамках антинаркотического месячника в рабочем посёлке Побединка состоялся спортивно – физкультурный праздник «Спорт против наркотиков», инициатором которого выступил районный спорт отдел. Основной задачей данного мероприятия стала популяризация физической культуры и спорта, а также формирование среди детей, подростков и молодежи навыков здорового образа жизни.

Начался праздник с массовой зарядки. Каждый участник смог попробовать свои силы во многих дисциплинах – дартсе, армспорте, в легкоатлетической эстафете, стрельбе из лука, шашках, шахматах и, конечно же, в сдаче норм ГТО.

В рамках спортивно-физкультурного праздника была организована выставка детских рисунков антинаркотической направленности и проведена беседа на тему: «Наркомания – глобальная проблема человечества».

По окончанию мероприятия победителям соревнований были вручены кубки, медали и грамоты.

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