В Клепиковском районе прошло Первенство Рязанской области по легкоатлетическому кроссу

В субботу, 12 октября, в лесопарке р.п.Тума. состоялось Открытое первенство Рязанской области по легкоатлетическому кроссу. Об этом сообщил сайт регионального Минспорта.

Перед стартом участников соревнований приветствовали: глава администрации Тумы Виктор Лазарев, начальник сектора физической культуры и спорта Елена Политова и главный судья соревнований Алевтина Куликова. В ходе торжественной части они вручили золотые знаки ВФСК ГТО Екатерине Рузаевой и Марине Шелковой, являющимися активным участницами спортивной жизни района.

242 спортсмена из Рязани и области вышли на старт соревнований, которые традиционно являются своеобразным завершением летнего сезона для лыжников.

Им пришлось преодолеть дистанции в 1, 2, 3 и 5 км.

Победители и призёры награждены медалями, грамотами и кубками Минспорта Рязанской области.