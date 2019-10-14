На главную Рязань Общество В рязанском посёлке появилась многофункциональная спортивная площадка
РязаньОбщество

В рязанском посёлке появилась многофункциональная спортивная площадка

В посёлке Выша Шацкого района Рязанской области появилась многофункциональная спортивная площадка. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Стоимость строительства спорткомплекса – 24 миллиона рублей, деньги поступили в регион в рамках нацпроекта «Демография». Сейчас работы практически завершены, торжественное открытие площадки запланировано на конец октября.

Спорткомплекс оборудован площадками с резиновым покрытием, на них можно заниматься волейболом, баскетболом, есть небольшое футбольное поле с искусственным газоном. В зимнее время там можно играть в хоккей. Есть места для 100 зрителей, две раздевалки для спортсменов. 

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани выбрали «Мисс Русское радио-2019»

Руководитель Рязанского отделения «Деловой России» госпитализирован – СМИ

Девелопер «Мармакс» представил новую серию загородных домов