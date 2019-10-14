В рязанском посёлке появилась многофункциональная спортивная площадка

В посёлке Выша Шацкого района Рязанской области появилась многофункциональная спортивная площадка. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



Стоимость строительства спорткомплекса – 24 миллиона рублей, деньги поступили в регион в рамках нацпроекта «Демография». Сейчас работы практически завершены, торжественное открытие площадки запланировано на конец октября.



Спорткомплекс оборудован площадками с резиновым покрытием, на них можно заниматься волейболом, баскетболом, есть небольшое футбольное поле с искусственным газоном. В зимнее время там можно играть в хоккей. Есть места для 100 зрителей, две раздевалки для спортсменов.

