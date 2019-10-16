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На заводе в Касимовском районе производят картофель фри

В 2018 году была проведена модернизация картофелеперерабатывающего завода в Касимовском районе. Здесь установили новое европейское оборудование, удовлетворяющее современным требованиям промышленной переработки картофеля.

ООО «Касимовский картофель» находится в селе Торбаево Касимовского района. Здесь производят готовую продукцию для сегмента b2b: картофельные хлопья, быстрозамороженный картофель фри, предварительно обжаренный в масле, и картофель по-деревенски с кожурой.

Вся продукция производится из свежего рязанского картофеля и обжаривается на натуральном подсолнечном масле, сообщают в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

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