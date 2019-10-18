В Скопинском районе продолжается ремонт дорог

В рамках программы «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2020 гг.» в селе Казинка Ильинского сельского поселения Скопинского района производится ремонт дороги по улицам Лесная и Садовая. На данный момент завезён песок, щебень, работает грейдер. На ремонт дороги по улице Садовой протяжённостью 250 метров выделены денежные средства в размере 370 тыс. рублей, а по улице Лесной протяжённостью 225 метров – 330 тыс. рублей. Подрядная организация ООО «Спецстроймеханизация» выполняет работу качественно и в плановом режиме.

– В следующем году также планируем продолжить ремонт нескольких участков дорог и в первую очередь тех, по которым наиболее затруднено движение транспорта и пешеходов. Кроме того сейчас в поселении ведутся работы по грейдированию нескольких участков дорог в рамках подготовки дорожного полотна к зимнему периоду, – объяснил глава Ильинского сельского поселения Вячеслав Затяжных.