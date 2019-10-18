Рязанцы могут устроиться на работу за границей

Аналитики HeadHunter Рязанской области проанализировали вакансии, размещенные на hh.ru работодателями с 1 по 18 октября 2019 года, и составили топ-14 актуальных предложений о работе за рубежом. Работников из Рязанской области ждут в Африке, Германии, Китае, Катаре, Норвегии, Польше, Чехии, Таиланде, США, Нидерландах, Финляндии, Великобритании, на Кубе, Кипре и даже на Сейшельских островах.

Большая часть вакансий с иностранной «пропиской» традиционно адресована специалистам из сферы информационных технологий. Например, после прохождения испытательного срока арт-директора ждут переезд в Лимассол (Кипр), «кухня, библиотека, велогараж, игровые приставки и настолки». Однако, есть множество вариантов для трудоустройства соискателей из других профессиональных областей. Например, в Праге открыта позиция работника ресторана с зарплатой от 800 до 1 000 EUR на руки, на которую может претендовать любой желающий. Компания ищет «серьезных людей, которые хотели бы жить и работать в Праге», а все остальное не важно.

Еще одна вакансия для соискателей без профессионального стажа, но со знанием языка на минимальному уровне – в Германии требуется разнорабочий на кофейную фабрику с зарплатой от 7 EUR за час работы и премиями за перевыполнение плана. Работодатель также упоминает о проживании в комфортабельном доме со всеми удобствами за 60 EUR в неделю.

Начальнику департамента капитального строительства и ремонта предстоит релокация в Гвинею на одно из металлургических предприятий. Основных требований кандидату всего три: высшее техническое образование, опыт работы в структурах заказчика, по специальности на инженерно-технических должностях не менее 6 лет и на руководящих позициях не менее 3 лет. Взамен компания готова предоставить жилье, компенсировать переезд с семьей и обеспечить специалиста всеми необходимыми социальными льготами.

Компании в Гуанчжоу требуется менеджер в отдел логистики с опытом работы от 1 года до 3 лет. Для успешного трудоустройства также важны свободное владение английским языком, скорость работы, обязательность, самоорганизация и дисциплина. Предлагаемое финансовое вознаграждение равно 1 000 – 2 500 USD.

В Катаре есть вакансия для театрального педагога в игровой и образовательный центры со знанием арабского и английского языков, уравновешенным характером, навыками сценографа и постановщика, нестандартным мышлением, умеющего импровизировать и шутить. Специалисту предлагают привлекательный пакет: зарплату, оплату проживания и проезда.

Работник склада может переехать в Лондон. В его обязанности будет входить подсчет, комплектация и упаковка товара, заполнение документов, отправка заказов, взаимодействие с отделом продаж, логистическими провайдерами.

Есть варианты трудоустройства и для представителей индустрии гостеприимства. Например, вакансия экскурсовода-консьержа предполагает переезд на Сейшельские острова, работу с клиентами, организацию и проведение экскурсий. Правда, и требования к кандидату серьезные: знание английского языка в совершенстве, опыт работы гидом от 2 лет, коммуникабельность, грамотная речь, презентабельный внешний вид.

Четырехзвездочная гостиница в США нуждается в услугах горничной. Помимо базовых знаний английского в работе важны физическая выносливость и личностные качества: трудолюбие, исполнительность, энергичность, порядочность, тактичность, честность и т.п.

На Кубу или в Финляндию есть возможность перебраться работникам инженерных специальностей. Ведущий инженер по бурению должен иметь высшее техническое образование соответствующего профиля, опыт аналогичной работы от 5 лет, знания технологий бурения нефтяных и газовых скважин.

В инновационную польскую компанию по изготовлению техники и электроники, в которой 70% работников говорят на русском языке, требуются операторы производства. Все, что нужно для успешного трудоустройства – трудолюбие, внимательность и желание работать.

В Гааге предстоит работать ведущему юрисконсульту. Перечень требований к кандидату включает 16 пунктов, главные из которых – свободное владение русским, английским и голландским языками (юридическая терминология), высшее юридическое образование (учебные заведения России и Европы, предпочтительно, Голландия, магистратура – Россия, бакалавриат – только Европа).

Менеджеру по ценообразованию в туристической компании в Таиланде придется не отдыхать, а работать, в том числе разбираться с жалобами от туристов на отели, отвечать на запросы отдела ценообразования, обрабатывать запросы на группы по направлению Индонезия и т.д. Компания обещает оклад от 55 000 руб. и бонусы до 90 000 руб. на руки.

Чтобы устроиться фасовщиком морепродуктов от завода в Норвегии, нужно позвонить работодателю напрямую. Рабочий день по контракту составляет 9 часов, а заработная плата варьируется от 2 900 до 3 200 EUR на руки. Работать предстоит преимущественно с поляками, латвийцами, эстонцами. В требуемых ключевых навыках указаны грамотность, межличностное общение и творческое мышление.