Житель Касимова в очередной раз попался на кражах

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» раскрыли кражи из хозяйственной постройки у храма и из квартиры на втором этаже жилого дома. Похищенные садовый инвентарь и сотовые телефоны изъяли. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



В полицию почти одновременно поступили сообщения о кражах со взломом из надворной постройки у храма в городе Касимове и из квартиры 70-летнего пенсионера.



Полицейские выехали на место и установили, что из хозпостройки пропала садовая тележка, а из квартиры на втором этаже жилого дома – два сотовых телефона. Осмотрев пострадавшие постройки сотрудники полиции заметили, что замок постройки и рама окна были взломаны предметом, похожим на отрезок водопроводной трубы.



Опытные оперативники уголовного розыска вспомнили, что аналогичным «инструментом» и похожим способом ранее были взломаны другие помещения. Злоумышленника причастного к этим хищениям тогда установили и разыскали. Это оказался 28-летний житель города Касимова. Ранее он уже был судим за кражу и в настоящее время привлекается к ответственности за хищения.



Полицейские вновь разыскали и задержали злоумышленника. Выяснилось, что похищенную садовую тележку он спрятал около своего дома, а украденные сотовые телефоны хранил в жилище. Похищенное изъяли.



По предварительной информации, рецидивист вновь решил на хищение злоупотребив спиртным. Алкоголь так воодушевил мужчину, что, прихватив удобный отрезок трубы, он ночью испробовал «инструмент» на замке хозпостройки у храма, а затем, забравшись по водосточной трубе на второй этаж жилого дома, взломал оконную раму и проник в квартиру, где нашел два сотовых телефона. Спустившись тем же путем, взломщик с тележкой и телефона вернулся домой и лег спать. Разбудили его полицейские.



В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.2 и ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

