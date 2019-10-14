Впервые в Рязани стартовала Всероссийская игра «Зарница»

В понедельник, 14 октября, в Рязани стартовала VI Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница» для студентов. Торжественная церемония открытия началась на Скорбященском мемориале, где более 300 участников со всей России возложили цветы к вечному огню.

Участников поприветствовал заместитель министра образования и молодёжной политики Рязанской области Сергей Хлыстов.

– Уверен, Рязанская земля станет для каждого из вас победоносной. Мы уверены, что «Зарница», которая будет проходить на территории Рязанской области, станет для вас запоминающейся страницей студенческой жизни. Мы желаем каждому из вас, каждой команде, каждому лично своих собственных побед в рамках игры. Удачи! – сказал заместитель министра.

Сергей Хлыстов отметил, что Рязань рада принимать на своей земле такое количество гостей из разных регионов нашей большой страны. С приветственным словом выступила глава администрации города Рязани Елена Сорокина.

– Город Рязань приветствует сегодня лучших из лучших. Дорогие друзья, мы желаем вам проявить свои лучшие качества. Одержите победу над собой, над своей слабостью, неуверенностью. Рязанская земля – это земля, рождающая героев, – сказала Елена Сорокина.

Руководителя программы «Патриот и гражданин» Российского союза молодёжи Олег Ярошенко пожелал участникам проявить себя на каждом этапе – командном и индивидуальном.

– И пусть победит сильнейший! – добавил он.

Напомним, что Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница» будет проходить в Рязани в течение 5 дней. За это время участники смогут проявить мужество, выносливость и отличную физическую подготовку как в командных, так и в индивидуальных зачётах. Рязанскую область представляют команды политехнического университета и Академии ФСИН.