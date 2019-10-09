Впервые в Рязани пройдёт военно-патриотическая игра «Зарница» для студентов

В нашем городе впервые пройдёт финал Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница» для студентов. Об этом сообщила министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина на пресс-конференции, которая прошла в среду, 9 октября.

— Мы рады тому, что центральный совет Российского союза молодежи выбрал Рязанскую область, как площадку для проведения финала Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница». Данная игра проводится для различных возрастных категорий. Впервые на территории Рязанской области она будет проведена для студентов. Традиции и история Рязанской области позволяют нам гордиться патриотизмом наших земляков, — поделилась Ольга Щетинкина.

Мероприятие стартует 14 октября. На протяжении 5 дней студенческие команды из 45 регионов России будут преодолевать 9 этапов игры, из которых 6 командных и 3 индивидуальных. Препятствия будут направлены не только на физическую выносливость, но и на раскрытие творческих и интеллектуальных способностей.

По словам руководителя центральной программы «Патриот и гражданин» Олега Ярошенко в этом году предусмотрено историческое тестирование о Рязанской области, чтобы участники смогли познакомиться с регионом, который принимает игру. Кроме того, в этапы войдут специальные дисциплины, такие как пожарная эстафета и поисково-спасательные работы.

Олег Ярошенко также отметил, что Рязанская область была выбрана для проведения игры не просто так. Патриотическое воспитание в регионе находится на высоком уровне. Кроме того, область является родиной Сергея Есенина и многих русских богатырей. Рязанская земля полна исторических фактов. И к тому же здесь находится знаменитое на всю страну высшее командное училище ВДВ.

За Рязанскую область выступят команды политехнического университета и Академии ФСИН.

Открытие игры состоится 14 октября в 15:30 на Скорбященском мемориале.