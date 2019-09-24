В Рязани построят детскую спортшколу с бассейном

В Генплан Рязани планируют внести изменения. Их обсудили депутаты Рязанской городской Думы на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию. Об этом сообщает сайт Думы.



В частности, речь идёт о земельном участке возле лицея № 52. Его предложено перевести из зоны застройки многоэтажными жилыми домами и зоны лесопарков, городских лесов, зон отдыха в зону спортивных комплексов и сооружений. 23 июля 2019 года по данному вопросу состоялись публичные слушания, получено положительное заключение. На данной территории запланировано строительство детской спортивной школы с бассейном.



Члены комитета поддержали данный вопрос, окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

