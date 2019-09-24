На главную Рязань В Рязани построят детскую спортшколу с бассейном
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В Рязани построят детскую спортшколу с бассейном

В Генплан Рязани планируют внести изменения. Их обсудили депутаты Рязанской городской Думы на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию. Об этом сообщает сайт Думы. 

В частности, речь идёт о земельном участке возле лицея № 52. Его предложено перевести из зоны застройки многоэтажными жилыми домами и зоны лесопарков, городских лесов, зон отдыха в зону спортивных комплексов и сооружений. 23 июля 2019 года по данному вопросу состоялись публичные слушания, получено положительное заключение. На данной территории запланировано строительство детской спортивной школы с бассейном. 

Члены комитета поддержали данный вопрос, окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

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