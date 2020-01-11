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В Рязани начнут собирать подписи для присвоения звания «Город трудовой доблести»

– Рязань должна получить Почётное звание «Город трудовой доблести», – об этом заявил у себя на странице в Фейсбуке председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

По словам Фомина, «жители областного центра внесли огромный вклад в общую Победу!».

Фомин напомним, что с инициативой присвоения российским городам Почётного звания выступил президент Владимир Путин, партия «Единая Россия» инициативу поддержала.

– Сегодня вместе с коллегами обсудили процедуру сбору подписей, – написал Фомин. –  Для этого в крупных торговых центрах планируется установить специальные мобильные пункты. Каждый житель может выразить свою позицию и поставить подпись за присвоение Рязани звания «Город трудовой доблести»!

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