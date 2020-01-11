Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

РИА «7 новостей» представляет обзор новостей из разных уголков Рязанской области.
Рязанец умер за рулём автомобиля в Пителинском районе.
В Рыбновском районе 30-летний рязанец угодил под грузовой поезд. В Рыбном на Рождество зажгли огнём и играми. Под Рязанью собака нашла труп человека. В массовом ДТП под Рязанью пострадали пять человек.
В Касимовском районе «Жигули» улетели с дороги. С 20 января в Касимове подорожает проезд. В касимовском хлебе обнаружили посторонний предмет. На пожаре в Касимовском районе пострадал человек. Найден водитель, сбивший насмерть женщину в Касимовском районе.
В Рыбновском районе покончил жизнь самоубийством молодой мужчина.
В Чучковском районе такси врезалось в ограждение, погиб пассажир. Позже пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности аварии.
Подростки сломали многодетной матери детскую коляску в Шацком районе.
В городе Сасово состоялась ёлка главы администрации.
Нетрезвый рязанец стрелял в кафе в Клепиковском районе.
На пожаре в селе Сараевского района погиб мужчина.
В Скопинском районе завершилась декада спорта.
На пожаре в Кораблинском районе пострадал человек.