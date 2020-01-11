Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

РИА «7 новостей» представляет обзор новостей из разных уголков Рязанской области.

Рязанец умер за рулём автомобиля в Пителинском районе.

В Рыбновском районе 30-летний рязанец угодил под грузовой поезд. В Рыбном на Рождество зажгли огнём и играми. Под Рязанью собака нашла труп человека. В массовом ДТП под Рязанью пострадали пять человек.

В Касимовском районе «Жигули» улетели с дороги. С 20 января в Касимове подорожает проезд. В касимовском хлебе обнаружили посторонний предмет. На пожаре в Касимовском районе пострадал человек. Найден водитель, сбивший насмерть женщину в Касимовском районе.

В Рыбновском районе покончил жизнь самоубийством молодой мужчина.

В Чучковском районе такси врезалось в ограждение, погиб пассажир. Позже пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности аварии.

Подростки сломали многодетной матери детскую коляску в Шацком районе.

В городе Сасово состоялась ёлка главы администрации.

Нетрезвый рязанец стрелял в кафе в Клепиковском районе.

На пожаре в селе Сараевского района погиб мужчина.

В Скопинском районе завершилась декада спорта.

На пожаре в Кораблинском районе пострадал человек.