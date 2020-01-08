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Подростки сломали многодетной матери детскую коляску

В городе Шацке Рязанской области трое подростков сломали детскую коляску, принадлежащую многодетной матери. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». 

Галина Баранова, мать четверых детей после прогулки с младшим оставила коляску в холле общежития, а через некоторое время к ней пришла соседка и показала видео, выложенное в местную социальную сеть. На записи видно, как подростки прыгают в детской коляске.

Женщина написала заявление в полицию, хулиганов быстро обнаружили. Ими оказались молодые люди в возрасте 15, 16 и 17 лет. Один из них проживает в том же общежитии, что и Галина.

Парни сознались в содеянном и извинились, правда, вопрос о компенсации не решён. Сообщается, что в ближайшее время полицейские встретятся с родителями подростков, чтобы провести беседу.

Между тем, женщина не может гулять с детьми на улице, так как коляска сломана. 

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