В Рязанской области такси врезалось в ограждение, погиб пассажир

В результате ДТП в Чучковском районе погиб человек. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



Авария случилась во вторник, 7 января, около двух часов ночи на дороге Чучково-Остро-Пластиково. Сообщается, что 20-летний молодой человек, ехавший за рулём не своего автомобиля «Лада Веста», превысил скорость на мосту и протаранил металлические стойки ограждения.



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Судя по фотографиям, автомобиль использовался в службе такси. На нём в соседнее село ехали молодые люди из Пертова. Один из пассажиров, 1998 года рождения, скончался на месте. Две пассажирки получили серьёзные травмы, они доставлены в Шиловскую ЦРБ. Водитель отделался сравнительно легко – у него ушибы головы и перелом предплечья.



По предварительным данным, виновник ДТП был нетрезв, ранее его уже привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

