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Найден водитель, сбивший насмерть женщину в Касимовском районе

8 января касимовские полицейские нашли водителя, сбившего в деревне Лазарево Касимовского района пожилую женщину. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

ДТП произошло 3 января в 17.20. 53-летний мужчина возвращался с работы из Касимова на автомобиле «Нива» домой, в Лазарево. 75-летняя пенсионерка шла по деревне по обочине дороги во встречном направлении. По словам водителя, на ней была темная одежда, а фонарей на этом участке не было, и он не заметил пешехода, задел, но испугался и уехал с места происшествия.

Затем мужчина поставил машину в гараж и больше не выезжал. Пострадавшую нашла почти сразу же местная жительница, но женщина была уже мертва. Это зафиксировали и полицейские, прибывшие на место ДТП. Свидетелей случившегося не было.

Следователи по осколкам синей краски, оставшейся на одежде погибшей, определили, что, скорее всего, виновный ехал на отечественном автомобиле синего цвета. В поисках правонарушителя были задействованы все службы Касимовского отдела полиции. Благодаря слаженной работе полицейских виновника нашли. Он признался в содеянном. По данному факту идет следствие.

По закону, если автовладелец сбил пешехода насмерть и оставил место происшествия, ему грозит тюремное заключение сроком от 5 до 12 лет.

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