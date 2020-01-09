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Под Рязанью собака нашла труп человека

В Рыбновском районе недалеко от автодороги М-5 обнаружили труп замерзшего мужчины. Об этом со ссылкой на представителей Следственного комитета сообщает «КП Рязань»

Старший следователь Ирина Гуреева рассказала журналисту, что человека нашли лежащим на спине, его ноги были по колено в воде. Явных следов криминального характера на трупе не было. 

Сообщается, что труп нашёл мужчина, гулявший с собакой рядом с рекой Дубянка.

Сейчас по факту обнаружения тела проводится проверка, точную причину гибели человека предстоит назвать экспертам.

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