В городе Сасово состоялась ёлка главы администрации

7 января в городе Сасово состоялась традиционная ёлка главы администрации. Отличников учебы, лауреатов всероссийских и международных конкурсов, победителей и призёров олимпиад, спортивных соревнований с наступившим Новым годом и Рождеством поздравила глава администрации города Сасово Евгения Ивановна Рубцова.

Затем состоялся Рождественский спектакль «Особенный день», в котором рассказывалось об одном из величайших событий в истории человечества – Рождестве Христове и о радости этого особенного дня. По сюжету в день, когда произошло великое чудо – рождения Христа, обычная школьница Маша попадает в Вифлеем, там она встречается с пастухами и от огня своей свечи зажигает костер, который спасает их от холода. Помогает маленькой овечке спастись от темных сил и встретиться со своими близкими. А Звездочёт – хранитель времени рассказывает Маше о том, что в этот день родился не просто младенец, в нем воплотился сам Господь, который спасет всех нас любовью своей и простит все прегрешения наши. Маша встретилась с самым настоящем чудом и поняла, что это особенный день в ее жизни, ведь делать добрые дела, дорожить дружбой, любить своих близких – это самое главное в жизни. Спектакль получился добрым и познавательным.

В завершении Дед Мороз и Снегурочка пригласили всех ребят к Рождественской ёлке на праздничный хоровод с танцами, песнями, играми.

Программа получилось интересной и весёлой. Каждый ребёнок получил сладкий подарок и хорошее настроение.