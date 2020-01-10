На пожаре в рязанском селе погиб мужчина

На пожаре в селе Кривское Сараевского района погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



ЧП случилось в пятницу, 10 января, в 03.30. Когда на место прибыли пожарные, дом был охвачен огнём. Они выломали входную дверь, но попасть внутрь из-за высокой температуры не сумели, кроме того, через некоторое время обрушилась крыша здания.



При разборе завалов был обнаружен труп 62-летнего хозяина сгоревшего дома.



По данным «КП Рязань», у погибшего было двое несовершеннолетних детей. Вчера их отправили в интернат. Мужчина злоупотреблял спиртным и органы опеки иногда изымали у него детей.



Сообщается, что газ в доме был отключен за неуплату. Для отопления использовались электроприборы. Один из них и мог стать причиной пожара. Также рассматривается версия с непотушенной сигаретой.

