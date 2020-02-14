В Рязани «Лада гранта» врезалась в автомобиль, а затем в столб

В четверг, 13 февраля, в Рязани «Лада Гранта» столкнулась с автомобилем, а затем врезалась в столб. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в 9.10 возле дома 23 по улице Новая. «Лада Гранта» под управлением 24-летней рязанки столкнулась с автомобилем «Шевроле Круз» под управлением 42-летнего водителя. После этого отечественный автомобиль наехал на опору освещения.

В результате происшествия 24-летняя рязанка обращалась за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка.