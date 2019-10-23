В Рязань приедут талантливые пианисты из разных стран мира

С 30 ноября по 8 декабря в Рязани будет проводиться I Международный фортепианный конкурс русской музыки. Подробно о нём на пресс-конференции, которая проходила в ТАСС, рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава регионального Минкульта Виталий Попов, а также представители оргкомитета мероприятия.



Организаторы получили более 100 заявок на участие в конкурсе от пианистов со всего мира. По итогам прослушиваний в основной этап прошли 55 музыкантов из России и восьми других стран мира. Участников разделили на две группы. 24 человека попали в младшую (12 – 18 лет), остальные оказались в старшей (19 – 30 лет).



Отметим, что отборочный этап проходил не только в России. Так, прослушивания были организованы в крупных городах Европы, в восточных и азиатских странах, а также в Латинской Америке. Во многом этому помогло агентство Россотрудничество.



В Рязани конкурсантам предстоит пройти несколько туров, в ходе которых определятся лауреаты и победители. Призовой фонд конкурса превышает 3 миллиона рублей.



– Основными площадками для проведения мероприятия станут Рязанская областная филармония и Рязанский музыкальный колледж, – рассказал глава региона Николай Любимов. – Мы надеемся, что конкурс станет важным событием в жизни Рязанской области. Кроме того, он может послужить благородному делу – сохранению достижений русских композиторов и налаживанию межкультурных связей.



Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов рассказал, что участие в конкурсе примут трое уроженцев Рязани. Это воспитанники именитых педагогов по фортепиано. Также он выразил надежду, что подобное масштабное мероприятие поможет открыть новые таланты в сфере исполнительского мастерства.



Организатор конкурса Юрий Богданов и председатель жюри Владимир Овчинников рассказали о концепции конкурса. Так, увидеть выступления пианистов смогут все желающие. С места события будет вестись прямые трансляции. А для рязанцев, которые интересуются фортепианной музыкой, именитые исполнители проведут мастер-классы. Они состоятся 3 декабря.

