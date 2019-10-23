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В Рязанской области изменится коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда

В среду, 23 октября, на заседании Рязанской областной Думы приняли закон «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Рязанской области, на 2020 год».

– С 2015 года в Рязанской области легализация труда иностранных граждан осуществляется посредством получения патентов. Ежегодно стоимость патентов пересчитывается, она формируется с учётом фиксированного авансового платежа и других показателей. Ежегодно порядка 20 000 иностранных граждан приобретают патент на осуществление трудовой деятельности на территории региона, – отметил в докладе министр труда и социальной защиты населения Валерий Емец.

Он также добавил, что ежегодно оплаты патентов в бюджет региона поступает более 600 млн рублей, за последние 3 года показатель приблизился к 2 мрд рублей.

Стоимость патента устанавливается ежегодно и зависит от коэффициента-дефлятора, который определяется приказом Минэкономразвития России на следующий календарный год и коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, который утверждается областной Думой. В 2019 году он был установлен в размере 2,08, стоимость патента составляла 4 316 рублей в месяц. На 2020 год коэффициент утвержден в размере 2,16, стоимость патента увеличиться до 4 598 рублей в месяц (на 6,5% выше).

– Комитет рассмотрел проект закона и решил рекомендовать депутатам Областной Думы принять закон в первом и втором чтении без поправок. Прошу поддержать решение Комитета, – сказал председатель комитета по бюджету и налогам Рязанской областной думы Михаил Агапкин.

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