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Рязанский художник провёл мастер-класс для Аркадия Фомина

Фото: сайт Рязанской областной Думы

В среду, 23 октября, в Рязанской областной Думе начала работу выставка «Россия – Родина моя». Для председателя регионального парламента Аркадия Фомина художник Владимира Янаки провёл мастер-класс по живописи маслом на холсте.

– Перед нами – простые, легко узнаваемые пейзажи разных уголков нашей Родины, сюжеты многих из них взяты художником на Рязанщине. Это творчество близко и понятно каждому, никого не оставит равнодушным, – отметил Аркадий Фомин на открытии.

Председатель Рязанской областной Думы отметил, что картины художника пропитаны любовью к родному краю и землякам. Он поблагодарил автора за сохранение замечательных традиций отечественного искусства, развитие современной школы реалистической живописи, пожелал здоровья и вдохновения.

После торжественного открытия художник провёл экскурсию по выставке и рассказал об истории создания картин. Выставку посетили депутаты, члены Молодёжного парламента при Рязанской областной Думе, представители органов государственной власти и общественности.

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