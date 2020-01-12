В ДТП в Рязанской области три человека погибли, восемь пострадали

В результате ночного ДТП в Рязанской области погибли три человека, ещё восемь человек пострадали.



По данным РИА Новости, авария случилась в Шацком районе в 02.30 на 386-м километре автодороги Москва – Астрахань. Столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и «Хёнде Солярис».



Сообщается, что пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, двоим уже сделали операции.



По данным Life.ru, погибшие мужчины 1971, 1974 и 1982 годов рождения.



Также известно, что один из пострадавших доставлен в Сасовкую больницу, семеро находятся в Шацкой. Для их транспортировки использовали санитарную авиацию.



В МЧС сообщили, что на ликвидацию последствия ДТП выезжали 7 автомобилей, 20 человек.

