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В ДТП в Рязанской области три человека погибли, восемь пострадали

В результате ночного ДТП в Рязанской области погибли три человека, ещё восемь человек пострадали. 

По данным РИА Новости, авария случилась в Шацком районе в 02.30 на 386-м километре автодороги Москва – Астрахань. Столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и «Хёнде Солярис».

Сообщается, что пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, двоим уже сделали операции. 

По данным Life.ru, погибшие мужчины 1971, 1974 и 1982 годов рождения. 

Также известно, что один из пострадавших доставлен в Сасовкую больницу, семеро находятся в Шацкой. Для их транспортировки использовали санитарную авиацию.

В МЧС сообщили, что на ликвидацию последствия ДТП выезжали 7 автомобилей, 20 человек.

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