В ДТП в Рязанской области пострадали женщина и двое детей

В результате ДТП в Пронском районе пострадали женщина и двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 9 и 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России о Рязанской области.



Авария случилась пятницу, 1 ноября, в 11.20 на 74-м километре автодороги Рязань – Пронск – Скопин в пронском районе. 29-летняя женщина, жительница Рязанской области, не справилась с управлением автомобилем «Фольксваген Поло», съехала в кювет, где машина перевернулась.



С места аварии больницу доставили женщину-водителя, а также её несовершеннолетних пассажиров. По факту ДТП проводится проверка.

