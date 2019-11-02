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В ДТП в Рязанской области пострадали женщина и двое детей

В результате ДТП в Пронском районе пострадали женщина и двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 9 и 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России о Рязанской области.

Авария случилась  пятницу, 1 ноября, в 11.20 на 74-м километре автодороги Рязань – Пронск – Скопин в пронском районе. 29-летняя женщина, жительница Рязанской области, не справилась с управлением автомобилем «Фольксваген Поло», съехала в кювет, где машина перевернулась.

С места аварии  больницу доставили женщину-водителя, а также её несовершеннолетних пассажиров. По факту ДТП проводится проверка. 

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