Убийство бизнесмена Громова: что известно на данный момент

В четверг, 26 сентября, был убит владелец компании «Рязаньтрансавто» Алексей Громов. Его тело с огнестрельными ранениями головы и туловища обнаружили в автомобиле рано утром.



Первой об убийстве сообщила интернет-газета «Своя колокольня». При этом прошла информация, что Громов был убит у дома в Клепиках. Вероятно, произошла путаница из-за названия Спасск и Спас-Клепики. Сейчас на сайте информация исправлена.



Довольно долго не было никаких официальных комментариев от следственных органов. Наконец, Следственный комитет сообщил, что труп 39-летнего мужчины был найден в машине на дороге между Спасском и Фатьяновкой. При этом появилась информация, о том, что ищутся свидетели, проезжавшие по этой дороге в промежуток времени с 06.30 до 07.30. Вероятно, именно в это время и был убит 39-летний бизнесмен.



Ещё через какое-то время Следственный комитет опубликовал видео с места убийства Громова. На записи видно, что автомобиль стоит достаточно близко от дороги, на обочине.



О том, чем занимался Алексей Громов, рассказал в своём сюжете телеканал ТКР. Компания «Рязаньтрансавто» осуществляла пассажирские перевозки в Рязани, при этом, как отмечается в сюжете, Громов был в числе первых, кто откликался на предложения администрации города. У убитого остались жена и сын, закончивший в этом году школу.

