Следственный комитет сообщил подробности убийства рязанского бизнесмена Алексея Громова

Следственное управление Следственного комитета РФ по Рязанской области сообщило подробности убийства бизнесмена Алексея Громова.



По данным следователей, труп мужчины, 1980 года рождения, был найден утром в четверг, 26 сентября, на автодороге между городом Спасск-Рязанский и селом Фатьяновка Спасского района. Громов находился в своём автомобиле, у него были огнестрельные ранения в голову и туловище.



По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас по делу проводятся следственные действия. Одна из версий – убийство в связи с коммерческой деятельностью. Громов был руководителем транспортной компании, занимающейся пассажирскими перевозками в Рязани.



Следователи просят откликнуться всех водителей, которые проезжали по дороге между Спасском и Фатьяновкой с 06.30 до 07.30 в четверг, 26 сентября. Звоните по телефонам: 8-903-838-82-01 или 02.

