Стали известны подробности ЧП, во время которого получил травмы водитель «Камаза»

Сайт издательства «Пресса» сообщил подробности ЧП в Александро-Невском районе. Напомним, утром 26 февраля там получил серьёзные травмы 48-летний водитель.



По данным журналистов, водитель «Камаза» менял колесо. В это время оно лопнуло. Мужчина получил тяжёлые травмы головы и туловища.



Сначала пострадавшего доставили в Ряжск, в местную больницу. Туда же вызвали нейрохирурга. Сейчас пострадавший находится уже в ОКБ в Рязани. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.



По словам руководителя хозяйства, такой случай травмы на производстве произошёл впервые.



Ранее проверку по этому случаю начали сотрудники Следственного комитета.

