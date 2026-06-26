Стадион у школы №54 в Рязани откроется после реконструкции в новом учебном году

В Рязани обсудили проект реконструкции стадиона у общеобразовательной школы №54. Рабочая встреча прошла с участием первого заместителя главы муниципального образования — председателя Рязанской городской Думы Антона Астафьева, представителей администрации города, руководства школы, учителей физкультуры и родительского комитета.

По итогам встречи было принято решение о создании на территории школы современной многофункциональной спортивной площадки. Покрытие будет выполнено из травмобезопасного резинового материала, что обеспечит безопасность занятий для школьников.

Площадка позволит проводить тренировки и соревнования сразу по нескольким видам спорта: футболу, волейболу и баскетболу. Также здесь оборудуют зону для занятий воркаутом и подготовки к сдаче нормативов ГТО.

Строительные работы планируется начать уже в июле. К новому учебному году стадион должен быть полностью готов к эксплуатации. Проект реализуется по губернаторской программе «Поддержка местных инициатив граждан».

На протяжении всего периода строительства работы будут находиться на личном контроле депутатской команды округа. Это позволит оперативно решать возникающие вопросы и соблюдать заявленные сроки.

Отдельное внимание на встрече уделили вопросу использования обновленного стадиона после его открытия. Родители выразили пожелание, чтобы новой спортивной инфраструктурой могли пользоваться не только ученики школы, но и все жители микрорайона. Эта инициатива была поддержана участниками встречи.