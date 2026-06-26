Фото со страницы администрации Рязани
Общество

Стадион у школы №54 в Рязани откроется после реконструкции в новом учебном году

Анастасия Мериакри
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В Рязани обсудили проект реконструкции стадиона у общеобразовательной школы №54. Рабочая встреча прошла с участием первого заместителя главы муниципального образования — председателя Рязанской городской Думы Антона Астафьева, представителей администрации города, руководства школы, учителей физкультуры и родительского комитета.

По итогам встречи было принято решение о создании на территории школы современной многофункциональной спортивной площадки. Покрытие будет выполнено из травмобезопасного резинового материала, что обеспечит безопасность занятий для школьников.

Площадка позволит проводить тренировки и соревнования сразу по нескольким видам спорта: футболу, волейболу и баскетболу. Также здесь оборудуют зону для занятий воркаутом и подготовки к сдаче нормативов ГТО.

Строительные работы планируется начать уже в июле. К новому учебному году стадион должен быть полностью готов к эксплуатации. Проект реализуется по губернаторской программе «Поддержка местных инициатив граждан».

На протяжении всего периода строительства работы будут находиться на личном контроле депутатской команды округа. Это позволит оперативно решать возникающие вопросы и соблюдать заявленные сроки.

Отдельное внимание на встрече уделили вопросу использования обновленного стадиона после его открытия. Родители выразили пожелание, чтобы новой спортивной инфраструктурой могли пользоваться не только ученики школы, но и все жители микрорайона. Эта инициатива была поддержана участниками встречи.

Фото со страницы администрации Рязани
Фото со страницы администрации Рязани
Фото со страницы администрации Рязани
Фото со страницы администрации Рязани
Фото со страницы администрации Рязани

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