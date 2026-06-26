В Рязани разыскивают педофила, напавшего на девочку в центре города

Следственный комитет России по Рязанской области обратился к жителям региона с просьбой помочь в установлении личности мужчины, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Уголовное дело находится в производстве Московского межрайонного следственного отдела города Рязани.

Инцидент произошел 4 июня 2021 года около 13:20 рядом с домом № 55 по улице Ленина в Рязани. В ходе расследования следователям удалось получить фотоматериалы, на которых запечатлено лицо, предположительно причастное к совершению данного преступления.

Следственный комитет настоятельно просит всех, кто располагает какой-либо информацией о личности разыскиваемого или его местонахождении, сообщить об этом в правоохранительные органы.

Телефон экстренных служб: 102 (02). Прямой телефон для связи: 8-910-906-11-41