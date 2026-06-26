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Новости России

Россия нанесла пять групповых ударов по Украине в ответ на атаки по гражданским объектам

Анастасия Мериакри
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С 20 по 26 июня Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли пять групповых ударов по территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Как подчеркнули в ведомстве, эти действия стали ответом на террористические атаки украинских формирований по гражданским объектам на территории России.

В результате ударов были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются Вооруженными силами Украины. Кроме того, под удар попали: склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, места размещения иностранных наемников.

Отдельно в Минобороны сообщили о групповом ударе, нанесенном в ночь на 26 июня. Высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты дальнего действия поразили несколько ключевых объектов. Среди них: территориальный центр комплектования в городе Киев, объекты хранения вооружения в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг Полтавской области.

Министерство обороны продолжает информировать о ходе специальной военной операции и результатах ударов по военной инфраструктуре противника.

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