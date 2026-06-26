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Сын Жириновского раскрыл главное пророчество отца о завершение СВО

Анастасия Мериакри
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Основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни неоднократно заявлял, что специальная военная операция должна завершиться в Лондоне. Об этом изданию NEWS.ru рассказал младший сын политика Олег Жириновский.

По его словам, отец был убежден, что только кардинальные меры помогут навсегда урегулировать конфликт между Россией и Европой. Олег Жириновский привел цитату отца, в которой тот объяснял свою позицию историческими примерами.

«Отец говорил: надо идти до Лондона. Париж мы брали. Что-нибудь изменилось? Нет. Берлин брали. Что-то изменилось? Нет. Вот пока мы этому дракону основную голову, которая находится в Лондоне, не отрубим, не будет спокойствия на Европейском континенте», — рассказал сын политика.

Жириновский-старший считал, что именно Лондон является главным центром силы, провоцирующим конфликты на Европейском континенте, и пока этот центр не будет нейтрализован, стабильности не будет.

Олег Жириновский также скептически высказался о современных европейских политиках, которые, по его мнению, подталкивают свои народы к конфликту с Россией.

«Думаю, до конца года ничего не поменяется. Судя по тому, какие люди приходят к власти в Европе, один же хуже другого», — отметил собеседник.

При этом он максимально положительно оценил работу президента России Владимира Путина, заявив, что тот «сохраняет страну» и «обеспечивает спокойствие».

«В нашей стране, по счастью, есть Владимир Путин. Я бы хотел, чтобы он управлял Россией еще много-много лет. Потому что он обеспечивает спокойствие, сохраняет страну, у него очень трудная работа. Очень много работы предстоит еще в нашей стране сделать», — подчеркнул Олег Жириновский.

Сын политика добавил, что сам также помогает фронту, а несколько его близких друзей участвуют в специальной военной операции.

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