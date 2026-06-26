Средневековые бои и народные промыслы ждут рязанцев на фестивале «Стальная Рязань» в Лесопарке 27 июня

27 июня в Лесопарке Рязани состоится масштабный фестиваль «Стальная Рязань», посвященный исторической реконструкции и народным промыслам. Организаторы обещают рязанцам и гостям города настоящее погружение в атмосферу средневековья с увлекательной программой для всей семьи.

Центральным событием фестиваля станут зрелищные выступления реконструкторов в настоящих исторических доспехах. Гости смогут не только посмотреть на показательные бои, но и сами попробовать свои силы в тренировочных поединках. Также для всех желающих будут организованы мастер-классы по стрельбе из лука и метанию ножа — каждый сможет почувствовать себя средневековым воином.

Для тех, кто хочет освоить новое ремесло, на фестивале будут работать тематические мастерские. Посетители смогут научиться:

Росписи гипсовых форм

Резьбе по дереву

Плетению из лозы

Созданию свечей из вощины

Покраске рельефов бронзой

Гончарному делу

На фуд-корте фестиваля гостей будет ждать уникальная «русская печка на колесах», где можно попробовать блюда традиционной кухни. А в ярмарочной зоне представят современную скопинскую керамику — один из символов Рязанского края, а также разнообразные сувениры и исторические выставки.

Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный.

Возрастное ограничение 0+.