Средневековые бои и народные промыслы ждут рязанцев на фестивале «Стальная Рязань» в Лесопарке 27 июня

27 июня в Лесопарке Рязани состоится масштабный фестиваль «Стальная Рязань», посвященный исторической реконструкции и народным промыслам. Организаторы обещают рязанцам и гостям города настоящее погружение в атмосферу средневековья с увлекательной программой для всей семьи.
Центральным событием фестиваля станут зрелищные выступления реконструкторов в настоящих исторических доспехах. Гости смогут не только посмотреть на показательные бои, но и сами попробовать свои силы в тренировочных поединках. Также для всех желающих будут организованы мастер-классы по стрельбе из лука и метанию ножа — каждый сможет почувствовать себя средневековым воином.
Для тех, кто хочет освоить новое ремесло, на фестивале будут работать тематические мастерские. Посетители смогут научиться:
- Росписи гипсовых форм
- Резьбе по дереву
- Плетению из лозы
- Созданию свечей из вощины
- Покраске рельефов бронзой
- Гончарному делу
На фуд-корте фестиваля гостей будет ждать уникальная «русская печка на колесах», где можно попробовать блюда традиционной кухни. А в ярмарочной зоне представят современную скопинскую керамику — один из символов Рязанского края, а также разнообразные сувениры и исторические выставки.
Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный.
Возрастное ограничение 0+.