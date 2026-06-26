Уникальные модели коммунальной техники планирует выпускать Ряжский авторемонтный завод при поддержке Корпорации развития

Корпорация развития Рязанской области приступила к сопровождению нового инвестпроекта Ряжского авторемонтного завода. С ходом его реализации познакомился генеральный директор Корпорации развития Вячеслав Несин в рамках рабочего визита на ряжское производство.

– За последние 2,5 года наш партнер – Ряжский авторемонтный завод – шагнул далеко вперед, выполнив почти невозможные задачи. Значительно улучшилось качество продукции, в разы выросла продуктивность, расширилась производственная линейка. Сейчас завод единственный в стране выпускает определенную модель коммунальной техники. Мы испытываем гордость, что рязанская земля может предложить российскому рынку такой уникальный продукт. Правительство региона и Корпорация развития будут способствовать реализации проекта по наращиванию объемов и строительству нового сборочного цеха завода, – отметил Вячеслав Несин.

Проект с объемом инвестиций 100 млн рублей направлен на модернизацию производственных процессов и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Это малогабаритная коммунальная спецтехника, в том числе на электротяге, а также выпуск систем для ее автоматизированного управления. Модернизация производства позволит создать 40 новых рабочих мест.

Ряжский завод обладает современным высокотехнологичным производством с полным замкнутым циклом, где на основе инновационных решений выпускают более 120 моделей и 700 модификаций коммунальной и дорожной техники. За последнее время предприятие открыло новый цех автомобильной электрики и электроники, завершило разработку компактной электрической коммунальной машины, выпустило первую серийную вакуумно-подметальную машину для комплексной уборки городских улиц и всех типов дорог общего пользования.

Новейшая уникальная разработка завода – машина для отдельного сбора отходов с двумя секциями: для ТБО и фракций, которые подлежат сортировке. В ближайший год компания планирует запустить в серийное производство электрическую компактную машину для уборки парковых зон, скверов, тротуаров и прочих городских пространств. В перспективе планируется внедрить в нее систему беспилотного управления. Компания занимает лидирующие позиции в своем сегменте на российском рынке.