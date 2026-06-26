Мужчине из Тамбовской области пересадили вторую почку в Рязани после пяти лет ожидания

Специалисты Рязанской областной клинической больницы (ОКБ) провели вторую пересадку почки пациенту из Тамбовской области. Операция завершилась успешно, и мужчина уже выписан под наблюдение коллег из своего региона.

Проблемы со здоровьем у мужчины начались около пяти лет назад после перенесенной двусторонней пневмонии. Врачи заподозрили патологию почек, и после углубленного обследования диагноз подтвердился: пневмония спровоцировала развитие хронического гломерулонефрита, что привело к прогрессированию почечной недостаточности. С 2022 года пациент был вынужден регулярно проходить процедуру диализа в Тамбовской области.

Дмитрий Карпов, врач-уролог отделения урологии и трансплантации органов и главный внештатный специалист-трансплантолог Министерства здравоохранения Рязанской области, пояснил: «Хронический гломерулонефрит — это иммуновоспалительное заболевание, которое поражает почечные клубочки. Однажды развившись, патологический процесс прогрессирует с разной скоростью и, в конечном итоге, приводит к склерозу почки и её функциональной недостаточности. Патология особенно быстро развивается, если ее не лечить».

В 2025 году мужчина узнал о новой возможности — в Рязанской области начали выдавать квоты для жителей Тамбовской области на высокотехнологичную медицинскую помощь. В начале 2026 года пациент встал в лист ожидания, и уже в начале июня этого года ему удалось найти подходящий донорский орган.

Мужчина срочно прибыл в Рязанскую ОКБ, где ему успешно выполнили пересадку почки. К настоящему времени врачи уже подобрали ему необходимую иммуносупрессионную терапию, которая поможет организму принять пересаженный орган. Пациент выписан домой под контроль врачей из Тамбовской области.