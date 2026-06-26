Фото: телеканал ТНТ
Новости кино и ТВ

Участковый Маслов устроит репетицию собственных похорон в фильме «Жуки. Новая жизнь»

Анастасия Мериакри
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Телеканал ТНТ и компания Norm Production дали старт производству полнометражного фильма «Жуки. Новая жизнь» (16+). Работа над картиной будет вестись на протяжении всего лета, а после завершения постпродакшена любимые герои впервые переместятся с телеэкранов в кинотеатры.

Центральная линия фильма будет строиться вокруг самого цитируемого персонажа — участкового Сергея Маслова в исполнении Максима Лагашкина. Накануне своего 50-летия герой попадает в аварию и узнает о необходимости срочной операции. Однако Маслов принимает волевое решение отказаться от больницы, чтобы провести оставшееся время в родной деревне с близкими.

Когда односельчане узнают о его решении, уговаривать участкового берутся все: от родственников до губернатора, который лично прилетает на вертолете. Но Маслов остается непреклонным. Более того, он заставляет деревню репетировать его собственные похороны, чтобы проконтролировать каждую деталь. Эта безумная идея быстро выходит из-под контроля и трансформируется в самый нелепый и трогательный план спасения, который когда-либо видели Жуки.

На съемочной площадке в Калужской области воссоединится весь основной актерский состав сериала. Зрителей снова порадуют своими ролями Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Екатерина Стулова, Марьяна Спивак, Владимир Епифанцев, Виктор Бычков и другие. Приятным сюрпризом для киноаудитории станет появление в проекте Алексея Серебрякова.

Сценарий и режиссуру полнометражного фильма вновь доверили создателям оригинального сериала — Максиму Пешкову и Сергею Нотариусу.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ: «У “Жуков” редкая для большого телевизионного проекта судьба. С первого сезона и до полнометражного фильма эту историю ведут Максим Пешков и Сергей Нотариус — авторы, которые знают каждого героя, понимают устройство этого мира и не теряют его интонацию. Такая творческая преемственность многое даёт проекту: зритель возвращается в те же Жуки, которые полюбил, но каждый раз получает новую историю. За несколько сезонов сериал вырос в один из главных хитов ТНТ. Героев узнают с первых реплик, фразы Маслова цитируют в обычной жизни, а сама деревня давно воспринимается как отдельная вселенная. Полнометражный фильм — закономерный следующий шаг для проекта такого масштаба. Он позволяет собрать весь актёрский состав, дать истории большой экран и продолжить жизнь героев в формате, которого зрители давно ждали. При этом в центре по-прежнему остаются вещи, на которых держатся “Жуки”: люди, их отношения, юмор, тепло и способность всей деревней взяться за проблему одного человека».

Максим Пешков, соавтор сценария и режиссер: «Жуки. Новая жизнь» для нас — это, без преувеличения, счастье. Для нашей большой и дружной команды, которая уже 10 лет работает над этим проектом — с момента написания первой серии первого сезона, — это возможность снова собраться вместе, сделать большой шаг вперёд и перейти с телевизионного формата и платформ на широкие экраны нашей большой и необъятной страны. Мы счастливы, что Norm Production и канал ТНТ предоставляют нам возможность ещё раз встретиться с нашим прекрасным зрителем, аудитория которого исчисляется миллионами, заставить его улыбаться, радоваться и задуматься о чём-то прекрасном».

Вячеслав Чепурченко, актер: «У меня было ощущение, что наша вселенная заслуживает полного метра уже после первого сезона. Как только зритель впервые увидел наш сериал, когда пошли отзывы, с какой любовью и теплом приняли наш проект, первое, что пришло мне в голову: “Вот бы посмотреть «Жуки» в кинотеатре”. Приступая к съемкам, я точно знаю, что меня ждет. Это будет прекрасная компания, с которой мы встречаемся очень много лет, уже практически семьями дружим. Это профессиональная команда, это замечательная локация – Калуга и её окрестности, районы. Так что на съемки «Жуков» я еду всегда, как в деревню к бабушке. Это что-то знакомое, тёплое и ламповое».

Павел Комаров, актер: «Я счастлив, что наша история доросла до формата полнометражного фильма. Я мечтал об этом на протяжении многих лет. Мы часто с коллегами обсуждали, что это было бы здорово, потому что нашим героям есть что рассказать в полнометражном формате, и вот это случилось. Как и всегда, от съемок я жду «разрыва сердца» от эмоций. Для меня съемки «Жуков» это всегда про честность, искренность и душу. Вся команда невероятно вкладывается в этот проект. От съемок полного метра я жду душевности и любви, с которыми мы создавали все сезоны. Я оставлю немного интриги о том, что ждет моего героя. Но чуть-чуть приоткрою завесу тайны и скажу, что в фильме Денису и Дине досталась очень яркая и сочная история».

Вадим Дубровин, актер: Вадим Дубровин, актер: «Когда я узнаю о любых новых «Жуках», это всегда огромная радость: встречи с партнерами, авторами, со всеми цехами. И это, конечно, большое наслаждение, потому что проект действительно создается в любви. От сезона к сезону людей, которые влюблены в «Жуков», становится все больше. Полнометражный фильм мне кажется логичным продолжением истории. И мне очень интересно узнать, каким он получится. Мне правда хочется погрузиться в эту историю. Каждый раз, когда я приезжаю на наши локации, я возвращаюсь в прекрасное время. Как будто в деревню к бабушке. С момента первого сезона прошло очень много лет, а любовь к этим местам и людям проходит через эти годы красной и прекрасной линией. Не могу сказать, что у меня появилось много знакомых в деревне, потому что я интроверт, ценю старые связи. Но, конечно, не могу не сказать про деревенских аистов! За их жизнью я всегда слежу. У них даже появились дети!»

Премьера сериала «Жуки» состоялась в 2019 году, и история о столичных айтишниках на альтернативной службе мгновенно стала народным хитом. За четыре сезона проект собрал множество наград, включая приз АПКиТ за лучшую комедию.

Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ
Фото: телеканал ТНТ

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