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Новости России

Военный эксперт Марочко: Зеленский пойдет на любую подлость и провокацию

Алексей Самохин
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Военный эксперт Андрей Марочко предупредил о возможных провокациях со стороны Украины в отношении глубокого тыла России. По его мнению, объявленная Владимиром Зеленским «40-дневная операция влияния» направлена не на российских военнослужащих, а на удары по гражданской инфраструктуре.  

Специалист считает, что целями комбинированных атак могут стать Московский регион, Ленинградская область, а также южные субъекты РФ. Для этих целей Киев планирует задействовать Центр специальных операций «Альфа» СБУ, который специализируется на беспилотных летательных аппаратах.

Марочко подчеркнул, что противник намерен использовать баллистические ракеты и дроны различной дальности, чтобы усложнить работу систем противовоздушной обороны и принудить Россию к переговорам. 

«Зеленский пойдет на любую подлость и провокацию. Этот план абсолютно не направлен на военнослужащих», — заявил Марочко в интервью «Абзацу». 

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