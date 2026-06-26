Владимир Зеленский за последние несколько лет сильно сдал. Пока зарубежные издания старательно объясняют негативные перемены во внешности стрессом из-за нервов, близкие к кулуарам на Банковой люди говорят о пагубных привычках главаря киевского режима. Слухи о пристрастии к запрещённым веществам ходят давно. А тут в Сети ещё и вспомнили сразу три пророчества о скором конце Зеленского.

Ни один из этих сценариев не сулит ему пощады. Кое-кто и вовсе заявил, что финал этого «дьявола во плоти» близок. В главный пророчествах о конце правления и жизни «кровавого клоуна» разбирались журналисты издания «Царьград».

Экстрасенс Галина Янко: «Жуть, жуть, жуть!»

Самый беспощадный прогноз для Зеленского прозвучал из уст Галины Янко, которая позиционирует себя как экстрасенс. Дама называет главаря киевского режима «дьяволом во плоти» и считает, что его дни сочтены.

«Ему выпала очень плохая карта: жуть, жуть, жуть! Его проблемы уже начались и дальше будут нарастать как снежный ком», — говорила Янко в интервью МК.

Она отмечала, что недовольство украинцев Зеленским растёт. А в его окружении есть люди, которые могут сместить «Наполеона».

Впрочем, чтобы делать такие предположения, не надо открывать «третий глаз» и обладать особым даром. Практически с начала специальной военной операции об этом неустанно говорят эксперты.

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

«Зелёный господарь»: пророчество Ванги

Это обозначение приписывают болгарской провидице Ванге. Она якобы говорила о том, что весёлый «зелёный господарь» воцарится на Украине и приведёт страну к краху.

При этом «господаря» должен сместить некий «восьмой». Зеленский был избран седьмым по счёту президентом Украины. Именно «восьмой» сумеет наладить добрые отношения с Россией. А вот Зеленского ждёт бесславный финал.

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Но стоит ли верить в пророчество, приписываемое Ванге? Член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Михаил Тюренков напомнил историю, рассказанную профессором Александром Дворкиным. Умирающая Ванга отказалась принять православного архиерея. Будучи слепой, она даже не увидела владыку. Но её начало в буквальном смысле корёжить от принесённой им святыни — креста-мощевика.

«Собственно, больше добавить нечего. Кроме одного: Господи, спаси и вразуми тех, кто верит в „пророчества“», — напомнил Тюренков.

«Последний президент Украины»: пророчество Жириновского

А вот к мнению Владимира Жириновского прислушаться стоит. Во-первых, потому что он делал политические прогнозы, основанные на аналитике и знании истории. Во-вторых, множество прогнозов Жириновского уже сбылись. Он действительно предвидел благодаря своему аналитическому уму события будущего.

О будущем Зеленского политик говорил не раз. Примечательно, что эти прогнозы носили фаталистический характер.

В июле 2019 года Жириновский сказал: Зеленский будет последним президентом Украины. А затем страна либо перестанет существовать, либо радикально трансформируется.

Владимир Жириновский, фото: ldpr.ru

Бегство или трагический финал

Политик предсказывал, что Зеленскому придётся покинуть страну. В своих выступлениях он упоминал, что единственным спасением для него может стать эмиграция, например в Израиль. В противном случае его ждёт печальный конец или военный трибунал.

Жириновский называл Зеленского «куклой» в руках Запада. Он предрекал, что тот не сможет самостоятельно принимать решения. Это в итоге приведёт к краху его политической карьеры и страны. Политик говорил: при Зеленском столкновение с Россией станет неизбежным. И этот конфликт закончится полным поражением украинских властей.

Три пророчества, три разных источника. Но все они сходятся в одном — финал Зеленского будет бесславным. Верить ли в них — каждый решает сам. Но то, что западные союзники уже начали отворачиваться от украинского лидера, а внутри страны растёт недовольство, отрицать невозможно. Время покажет, кто из предсказателей оказался прав.