В Новосибирске врачи удалят «жабры» мальчику, который жил с ними семь лет

В Новосибирске готовится уникальная медицинская операция — хирурги планируют удалить рудименты жаберных дуг у местного школьника. Мальчик, которого зовут Артём, прожил с этой особенностью развития целых семь лет, а его семья даже не подозревала о наличии патологии, сообщает канал База.

По словам матери мальчика, с рождения на его шее находились миниатюрные образования, из которых периодически вытекала слизь. Однако женщина на протяжении всех этих лет принимала их за обычный прыщ и не придавала этому значения. Только в этом году семья всё-таки решила показать ребёнка медикам, и это решение оказалось как нельзя своевременным.

В ходе обследования врачи выяснили, что образования на коже — это остатки жаберных дуг. В норме эти структуры должны полностью исчезнуть еще на этапе эмбрионального развития. Однако в редких случаях они сохраняются после рождения, что и произошло в случае с Артёмом.

Несмотря на то, что мальчик фактически является носителем рудиментарных жаберных дуг, настоящим «ихтиандром» ему быть не суждено — врачи приняли решение удалить образования хирургическим путем. Как пояснили медики, если рудимент не удалить, жабры могут начать воспаляться, что приведет к серьезным осложнениям со здоровьем ребенка. Операция позволит избежать возможных инфекций и других проблем в будущем.