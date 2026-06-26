Рязанцы выбрали пять приоритетных зон для благоустройства в 2027 году

25 июня состоялось заседание рабочей группы по подведению итогов онлайн-голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2027 году.

В обсуждении вопросов благоустройства городских общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» приняли участие исполняющий обязанности главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, заместитель главы администрации города Михаил Давыдов, а также представители общественных организаций и структурных подразделений администрации.

В этом году в голосовании участвовало более 80 тысяч рязанцев. В список для голосования вошли 36 территорий.

По итогам онлайн-голосования в 2027 году будут реализованы 5 проектов. Продолжатся работы в Лесопарке (Советский район), будут обустроены зеленые зоны вдоль реки Павловки на Михайловском шоссе (Железнодорожный район), в районе улицы Новоселов (Октябрьский район) и в микрорайоне Недостоево в районе улицы Сельских Строителей (Московский район), а также благоустроен пляж у Лысой горы в Солотче.

На заседании собравшиеся обсудили проекты будущего благоустройства территорий – лидеров голосования и планы по проведению общественных обсуждений.

«За каждым из представленных проектов стоят голоса рязанцев, их неравнодушие и активная позиция. Впереди работа над дизайн-проектами, проектно-сметной документацией, общественные обсуждения. А сегодня с уверенностью можно сказать, что жители заинтересованы в развитии своих микрорайонов, в появлении новых благоустроенных парков, набережных, зеленых зон. Уверен, что вместе мы сделаем Рязань еще более уютной и комфортной для жителей и гостей города», – отметил Антон Астафьев.

Также Антон Астафьев и Михаил Давыдов поблагодарили волонтеров, которые внесли вклад в организацию и проведение голосования.