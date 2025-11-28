Рязанок поздравили с наступающим Днём матери

В Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина 28 ноября прошло праздничное мероприятие, посвящённое наступающему Дню матери. В зале царила особая тёплая атмосфера, наполненная любовью и благодарностью. В рамках торжества в адрес рязанок прозвучали трогательные поздравления, также они получили заслуженные награды.
Ценные подарки от главы муниципального образования, председателя Рязгордумы за активную жизненную позицию и большой вклад в укрепление семейных традиций получили:
· Дюкова Екатерина Александровна;
· Каревская Наталья Николаевна;
· Липаткина Анастасия Евгеньевна;
· Уквасова Ольга Сергеевна;
· Федотова Элина Владимировна.
Торжественную церемонию продолжило вручение награды от управления культуры администрации Рязани. Ей была отмечена Сухарникова Светлана Александровна.
Праздничную программу украсили яркие музыкальные номера. Артисты Рязанского музыкального театра Алексей Исаев и Кирилл Егоров исполнили для гостей лирические композиции, создавшие в зале особое настроение. Юные участники детских творческих коллективов трогательно исполнили песни о маме. Не обошлось и без поэзии поэта Евгения Маркина, добавившей искренности и душевности. Прочитала его стихотворение журналист, режиссёр и педагог Ирина Нечаева.