Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
3.2 C
Рязань
Органы властиГордума

Рязанок поздравили с наступающим Днём матери

Валерия Мединская

В Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина 28 ноября прошло праздничное мероприятие, посвящённое наступающему Дню матери. В зале царила особая тёплая атмосфера, наполненная любовью и благодарностью. В рамках торжества в адрес рязанок прозвучали трогательные поздравления, также они получили заслуженные награды.

— Как мама троих детей и шестерых внуков, я чувствую, что мы с вами одной крови, единомышленницы, — отметила председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова. — Это наш общий праздник. Я очень рада, что мы его бережём и очень трепетно отмечаем. Такие традиции должны передаваться из поколения в поколение.

Ценные подарки от главы муниципального образования, председателя Рязгордумы за активную жизненную позицию и большой вклад в укрепление семейных традиций получили:

· Дюкова Екатерина Александровна;
· Каревская Наталья Николаевна;
· Липаткина Анастасия Евгеньевна;
· Уквасова Ольга Сергеевна;
· Федотова Элина Владимировна.

Рязанок поздравили с наступающим Днём матери
Рязанок поздравили с наступающим Днём матери

Торжественную церемонию продолжило вручение награды от управления культуры администрации Рязани. Ей была отмечена Сухарникова Светлана Александровна.

— От всего сердца поздравляю всех мам с этим теплым праздником! Материнство — это огромный труд и бесконечная любовь, которые делают наши семьи крепче, а город добрее. Желаю, чтобы ваши дети радовали вас каждый день, а в душе всегда жила уверенность в их светлом будущем, — сказала начальник управления культуры Надежда Майорова.

Праздничную программу украсили яркие музыкальные номера. Артисты Рязанского музыкального театра Алексей Исаев и Кирилл Егоров исполнили для гостей лирические композиции, создавшие в зале особое настроение. Юные участники детских творческих коллективов трогательно исполнили песни о маме. Не обошлось и без поэзии поэта Евгения Маркина, добавившей искренности и душевности. Прочитала его стихотворение журналист, режиссёр и педагог Ирина Нечаева.

Читайте также  В Рязани вновь отключили мобильный интернет, но часть сайтов доступна
Рязанок поздравили с наступающим Днём матери
Рязанок поздравили с наступающим Днём матери

Другие материалы рубрики

В Рязани объявлен тендер на строительство теплотрассы за 1,4 млрд рублей

Около 1000 работ направили рязанские журналисты на конкурс «Хрустальный журавль»

Эксперт советует держать дома наличные на месяц расходов

Полицейские провели профориентационную лекцию для студентов РГУ им. Есенина

«Мармакс» открыл продажи эксклюзивных лотов с террасами в «Арт Кварталах»

Волонтеры Рязанской НПК привезли зубрам в Окский заповедник 3 тонны сочных кормов

Самые читаемые материалы

Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 