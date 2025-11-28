Рязанок поздравили с наступающим Днём матери

В Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина 28 ноября прошло праздничное мероприятие, посвящённое наступающему Дню матери. В зале царила особая тёплая атмосфера, наполненная любовью и благодарностью. В рамках торжества в адрес рязанок прозвучали трогательные поздравления, также они получили заслуженные награды.

— Как мама троих детей и шестерых внуков, я чувствую, что мы с вами одной крови, единомышленницы, — отметила председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова. — Это наш общий праздник. Я очень рада, что мы его бережём и очень трепетно отмечаем. Такие традиции должны передаваться из поколения в поколение.

Ценные подарки от главы муниципального образования, председателя Рязгордумы за активную жизненную позицию и большой вклад в укрепление семейных традиций получили:

· Дюкова Екатерина Александровна;

· Каревская Наталья Николаевна;

· Липаткина Анастасия Евгеньевна;

· Уквасова Ольга Сергеевна;

· Федотова Элина Владимировна.

Торжественную церемонию продолжило вручение награды от управления культуры администрации Рязани. Ей была отмечена Сухарникова Светлана Александровна.

— От всего сердца поздравляю всех мам с этим теплым праздником! Материнство — это огромный труд и бесконечная любовь, которые делают наши семьи крепче, а город добрее. Желаю, чтобы ваши дети радовали вас каждый день, а в душе всегда жила уверенность в их светлом будущем, — сказала начальник управления культуры Надежда Майорова.

Праздничную программу украсили яркие музыкальные номера. Артисты Рязанского музыкального театра Алексей Исаев и Кирилл Егоров исполнили для гостей лирические композиции, создавшие в зале особое настроение. Юные участники детских творческих коллективов трогательно исполнили песни о маме. Не обошлось и без поэзии поэта Евгения Маркина, добавившей искренности и душевности. Прочитала его стихотворение журналист, режиссёр и педагог Ирина Нечаева.