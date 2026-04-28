Десятки улиц в центре Рязани остались без света 28 апреля

Рязанские городские распределительные электрические сети сообщили об отключении электричества в Рязани утром 28 апреля.
В 07:20 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии потребителей по следующим улицам: Грибоедова, Затинная, Подгорная, 26 Бакинских комиссаров пл., Войкова пер., Николодворянская, Лево-Лыбедская, Подгорная, Свободы, Скоморошинская, Новая, Электрозаводская, Фирсова, Вознесенская, Садовая, Урицкого, Щедрина, Окский проезд, Есенина, 8 Марта, Лермонтова, Попова, Радиозаводская Совхозная, Совхозный 1-й проезд, Окский проезд.
Бригада осуществляют локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей.
По вопросам электроснабжения обращайтесь по телефону 55-01-12.