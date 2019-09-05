С добрым утром! Обзор новостей за 4 сентября

В Рязани открылись VII Тарковские чтения. Торжественную церемонию открытия провёл министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. По его словам, эти Тарковские чтения не похожи на другие. Запланировано много мероприятий. Для всех пришедших был показан киноспектакль «Отражения Андрея Тарковского» рязанского режиссера Олега Ховрачева.

Парковка на улице Вокзальной у вокзала Рязань-1 вновь стала платной. Теперь оператором парковки стала Дирекция благоустройства города. Парковка будет действовать круглосуточно, цена за один час – 30 рублей.

В кванториуме «Дружба» прошла встреча школьников с призером чемпионата мира по профессиональному мастерству движения «WorldSkills» Андреем Потаповым. На «Классную встречу» пришли ребята из школ №3, 16, 19(25) и 39. Молодой человек рассказал о своем участии, о сложностях, которые возникли на его пути, а также поделился советами с подрастающим поколением.

В посёлке Александро-Невский произошёл пожар в жилом доме. Пожар случился на улице Набережной. Сначала загорелся сарай, а затем огонь перекинулся на крышу жилого дома. Причина возгорания пока не установлена. На месте происшествия работали два пожарных расчёта из ПЧ-31, а также их коллеги из Ряжска.

В Московском государственном институте культуры прокомментировали ситуацию с филиалом в Рязани. Студенты Рязанского филиала института смогут продолжить учёбу в головном вузе с сохранением цен на образовательные услуги для обучающихся на договорной основе. Также всем студентам и преподавателям будут предоставлены места в общежитиях на бесплатной основе и социальная поддержка.

После разговора губернатора с Медведевым Рязанская область получит новую технику. В ближайшее время регион получит 16 новых машин скорой помощи, а также 17 школьных автобусов. Также глава Рязанской области сообщил, что новый транспорт получат наиболее нуждающиеся в них районы.

В Рязани молодого парня будут судить за сутенёрство. По версии следствия, весной 2018 года рязанец предложил своей 16-летней знакомой, оказавшейся в тяжёлом материальном положении, заняться проституцией. Она согласилась, после чего парень стал искать ей клиентов, а также арендовал номер в гостинице. Преступные действия прекратили полицейские.