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В Рязани молодого парня будут судить за сутенёрство

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего парня, которого обвиняют в вовлечении в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ). Также рязанца обвиняют в организации занятия проституцией (п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, весной 2018 года рязанец предложил своей 16-летней знакомой, оказавшейся в тяжёлом материальном положении, заняться проституцией. Она согласилась, после чего парень стал искать ей клиентов, а также арендовал номер в гостинице. Преступные действия прекратили полицейские.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Его дело передано в суд.

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