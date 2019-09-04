Рязанцы пообщались с призером чемпионата мира по профмастерству Андреем Потаповым

В среду, 4 сентября, в кванториуме «Дружба» прошла встреча школьников с призером чемпионата мира по профессиональному мастерству движения «WorldSkills» Андреем Потаповым. На «Классную встречу» пришли ребята из школ №3, 16, 19(25) и 39.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству «WorldSkills», который впервые проводился в России, прошел в Казани. Участниками стали 1354 конкурсанта из 63 стран мира. В течение 4 дней они соревновались по 56 компетенциям.

В компетенции «Столярное дело» среди 24 человек Россию представлял выпускник Рязанского политехнического колледжа Андрей Потапов. По итогам чемпионата он вошел в число лучших молодых специалистов, отмеченных медальоном за профессионализм.

На чемпионате Андрею Потапову за 22 часа предстояло сделать входную дверь в помещение из массива дуба. Учитывалось несколько параметров: отсутствие ошибок, скорость выполнения, правильность выполнения и техника мастера.

– Выступление на международном конкурсе профмастерства может стать стартапом для каждого участника. Лучшим специалистам предприятия из разных стран мира предлагают работу по специальности. После этого можно начать свое дело. Мне, кстати, сделали немало предложений, – сказал Андрей Потапов.

На чемпионате мира национальная сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм. Сборная заняла второе место в медальном зачете.