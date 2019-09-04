В Рязани открылись VII Тарковские чтения

В среду, 4 сентября, в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялось открытие VII Тарковских чтений, проходящих в рамках культурно-просветительского проекта «В сторону Тарковского». Гостей фестиваля встречали живой музыкой.

Торжественную церемонию открытия провёл министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. По его словам, эти Тарковские чтения не похожи на другие. Запланировано много мероприятий. Например, пройдёт фестиваль молодого кино. Также в этом году особенная площадка проведения – библиотека имени Горького.

Для всех пришедших был показан киноспектакль «Отражения Андрея Тарковского» рязанского режиссера Олега Ховрачева. В главной роли – актёр Рязанского театра драмы Валерий Рыжков.