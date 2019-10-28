Рязанская школьница получила серьёзную травму во время урока физкультуры

В Александро-Невском районе восьмиклассница получила травму позвоночника во время урока физкультуры. Об этом сообщает «АиФ Рязань».



Сообщается, что инцидент случился в Благовской общеобразовательной школе 23 октября. Девочка решила выполнить упражнение «вис на перекладине» до того момента, как под ней постелили гимнастический мат. Когда она забиралась на перекладину, сорвалась нога и школьница упала.



На место сразу же пришла медработница из ФАПа, расположенного напротив школы. Она посчитала, что травма неопасная, но отец пострадавшей решил отвезти её в районную больницу. Уже оттуда девочку направили на лечение в Рязань. Сейчас её состояние оценивается врачами как удовлетворительное.



Также сообщается, что школьница физически развита, имеет золотой значок ГТО.

