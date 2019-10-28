В Рязанской области проходят отчетно-выборные конференции территориальных организаций Профсоюза работников народного образования и науки РФ

В понедельник, 28 октября, депутат Госдумы, председатель Рязанской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Митина приняла участие в работе отчетно-выборной конференции Скопинской территориальной организации Профсоюза и первичной профсоюзной организации преподавателей и сотрудников РГРТУ.

Во время конференций были заслушаны доклады о работе выборных профсоюзных органов за прошедшие пять лет, намечены цели и задачи на следующую период.

Председателем Скопинской районной организации Профсоюза избрана Елена Миусова, а профкома ППО преподавателей и сотрудников РГРТУ Юлия Евсенкина.

Во время выступления Елена Митина рассказала об основных цифрах, заложенных в проекте бюджета на 2020 год и последующие 2021 и 2022 годы, касающихся раздела образования, о принятом в первом чтении законопроекте о горячем питании для школьников, о законодательной инициативе по снижению бумажной отчетности как для школьных педагогов, так и для преподавателей вузов и сузов.

Лучшим работникам Профсоюза Елена Митина вручила Благодарственные письма, денежные премии и нагрудные знаки «100 лет дополнительному образованию».